Opnieuw code geel voor onweer in zuiden van het land, elders blijft het zonnig en warm jv kg

05 juli 2018

06u40

Bron: Belga 4 Weernieuws Het blijft deze namiddag op de meeste plaatsen zonnig en droog. De maxima liggen rond 21 à 22 graden in de Hoge Venen en aan zee, en tussen 26 en 29 graden elders . Ten zuiden van Samber en Maas kunnen fikse onweersbuien uitbarsten, met kans op overvloedige neerslag. Voor Luik, Namen en Luxemburg waarschuwt het KMI dan ook met code geel voor onweer en regen.

In het begin van de dag is er nog vrij veel hoge bewolking en overdag ontstaan er wat stapelwolken. In de zuidoostelijke helft van het land verwacht het KMI meer stapelwolken die vooral ten zuiden van Samber en Maas kunnen uitgroeien tot een onweersbui.

's Avonds verlaten de laatste onweersbuien het zuidoosten van het land. Het wordt overal droog en licht bewolkt tot helder. Vannacht kunnen nevel of enkele lokale mistbanken opduiken. In de Ardense valleien is de kans op mist groter. De minima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Laag-België.

Morgen begint op de meeste plaatsen zonnig. Overdag ontstaan er wat stapelwolken waaruit er vooral in het zuidoosten van het land een laatste bui kan vallen. De maxima liggen tussen 21 en 28 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later matig uit noordelijke richtingen.

Zaterdag blijft het droog en vaak zonnig met enkele onschuldige wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 22 graden op de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen. Zondag en maandag blijft het zonnig en droog. Het kwik stijgt dan naar 23 graden in de Ardennen en 28 graden in de Kempen. Dinsdag en woensdag wordt het iets minder warm met maxima tussen 19 en 24 graden, maar donderdag komen er dan weer enkele graden bij.