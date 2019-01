Opnieuw code geel: nog tot morgen 13 uur gevaarlijke ijsplekken op de baan, waarschuwt KMI kg

18 januari 2019

17u10

Bron: Belga 0 Weernieuws Het KMI activeert vanaf 16 uur weer code geel wegens gladheid, eerst in de provincies Limburg en Luik, later in Namen, Luxemburg en de rest van het land. Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft de toestand van het Vlaamse wegennet opvolgen en zal indien nodig uitrijden om te strooien.

Vannacht verwacht het KMI nog zeer plaatselijk ijsplekken, door het bevriezen van natte weggedeelten, en rijmplekken. De waarschuwing loopt tot zaterdag 13 uur.

Duizend ton zout

Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft de toestand opvolgen. "Het grote verschil met afgelopen nacht is, dat het droog zal blijven", zegt woordvoerster Veva Daniels. Indien nodig zullen de strooidiensten opnieuw uitrijden.



In de nacht van donderdag op vrijdag werd zowat 1.000 ton zout gestrooid om de gewest- en snelwegen in Vlaanderen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat brengt het totaal op ruim 9.000 ton smeltmiddelen deze winter.

Ook de komende nachten blijft het vriezen, in de nacht van zondag op maandag kan de temperatuur zelfs zakken tot -6 graden.