Opnieuw bloedheet tot 36 graden met kans op lokaal onweer met hier en daar veel neerslag KVE

11 augustus 2020

06u28

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw heel warm bij maxima van 30 tot 35 of 36 graden. Het KMI meldt ook dat er steeds kans is op een lokaal warmteonweer.

Het KMI verwacht vandaag opklaringen, maar soms ook vrij veel wolken. Het blijft zeer warm met, afhankelijk van de breedte van de opklaringen, maxima van 30 tot 35 of 36 graden. Plaatselijk en vooral na de middag ontstaan er warmteonweders die hier en daar behoorlijk wat neerslag kunnen veroorzaken en eventueel ook hagel.

De hoogste kansen op gedonder lijken vandaag voor het centrum en oosten van ons lang weggelegd. NoodweerBenelux benadrukt dat het zeer lokale exemplaren zijn en dat veel regio’s het vandaag compleet droog houden. “Deze weersituatie is eigenlijk ongunstig om een sterk oplopend neerslagtekort te compenseren. Hevige neerslag spoelt snel weg en kan niet indringen in de bodem”, meldt NoodweerBenelux.

Deze avond en volgende nacht blijft het opnieuw zeer zacht met pas naar woensdagochtend toe temperaturen tussen 18 en 23 graden. Het is wisselend bewolkt met nog steeds lokale onweershaarden, vooral dan 's avonds. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen en eventueel ook hagel.

Woensdag is het nog vrij zonnig, maar onstabiel met in de loop van de dag een toenemende kans op lokale onweersbuien. Het wordt opnieuw zeer warm met maxima tussen 28 graden in de Hoge Ardennen en 34 of 35 graden in het centrum of plaatselijk wat meer.

Donderdag neemt de kans op onweersbuien verder toe vanuit het zuidwesten. Deze buien kunnen intens zijn. Het is al wat minder warm met nog maxima van 26 of 27 graden aan zee tot 31 graden in het noordoosten.

Komende dagen blijft de hittegolf dus onverminderd in het zadel zitten. Door deze hoge temperaturen en een toenemende luchtvochtigheid kan er zich onstabiliteit ontwikkeling. “Het is klassiek dat er dan in de namiddag en avond meerdere onweersbuien tot ontwikkeling komen die lokaal veel regen op korte tijd veroorzaken en zelfs hagel”, aldus NoodweerBenelux.

Hittegolf blijft aanhouden deze week

Wie hoopt op een koeler intermezzo komt voorlopig van een kale reis terug. Weermodellen houden de zomerse periode nog enkele dagen boven de Benelux met op veel plaatsen vanaf donderdag een lichte afkoeling maar nog steeds maxima tot 25°C. “Zolang de temperatuur niet onder 25°C zakt blijven de criteria voor een hittegolf aanhouden. Mogelijk dat het pas na het weekend structureel zal afkoelen maar dat is erg onzeker”, besluit Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Volg het onweer live via deze handige onweerradar.