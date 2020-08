Opnieuw bloedheet met temperaturen tot 36 graden: code rood blijft van kracht, vanmiddag kans op hevig onweer KVDS

09 augustus 2020

06u54

Bron: Belga, KMI, NoodweerBenelux 1 Weernieuws De hittegolf zet door. De temperaturen klimmen vandaag tot een tropische 35 à 36 graden in het centrum van het land en de Kempen. Aan zee en in de Hoge Venen gaat het kwik goed mee, naar 30 à 31 graden. Het KMI meldt dat code rood voor de hitte van kracht blijft. Vooral na de middag kunnen plaatselijk warmteonweders ontstaan.



Zondag zal gekenmerkt worden door een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Aan de kust zorgt een noordoostelijke zeebries voor afkoeling in de namiddag.

Door de zeer warme lucht die naar ons land wordt gestuurd, blijft in de meeste provincies code rood voor de hitte van kracht en dat zal ook maandag zo zijn. Alleen aan de kust (code geel) en in Luxemburg (code oranje) is dat niet het geval en wordt alleen gevraagd om waakzaam te zijn en eventueel de aanwijzingen van de overheid op te volgen.





Waar code rood van kracht is, wordt aangeraden om veel te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, veel te rusten, in een gekoelde ruimte te blijven, vochtige doeken te gebruiken in geval van uitdroging en rechtstreekse zonnestralen te vermijden. “Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen”, aldus het KMI. “Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.”

In tegenstelling tot de afgelopen dagen zijn er meer wolkenvelden waardoor de zon af en toe verdwijnt. “In de late namiddag en avondperiode is een lokale bui met onweer niet uit te sluiten, maar op de meeste plaatsen blijft het opnieuw droog”, aldus Nicolas Roose van weerdienst Noodweer Benelux. Die onweersbuien kunnen wel zeer hevig zijn: met erg veel regen op korte tijd, hagel en windstoten. Er is kans op wateroverlast. De onweders zijn te volgen via deze live bliksemradar.

Er is een #waarschuwing actief naast de #hitte. Vanaf #zondag groeit de kans overal in de #Benelux op lokale maar zeer forse #onweersbuien. Dit zijn buien met alles erop en eraan vanwege de hoge maxima. Kans op #wateroverlast, #hagel en #windstoten. Geen buien? = hitte. ⚡️ pic.twitter.com/5lRksBZEil NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

De #atmosfeer krijgt het vanaf #zondag knap lastig om de #onweersbuien tegen te houden. Mogelijk en zeker lokaal dan pittige #buien met #onweer en ook #hagel te verwachten. Kans op #wateroverlast is groot vanwege de lage treksnelheid! #hittegolf #nwbnlx pic.twitter.com/efbgvv6uhO NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Zondagavond en -nacht blijft het wisselend bewolkt. Hier en daar kunnen er enkele (onweers)buien ontstaan, maar in de meeste streken blijft het droog. Het wordt opnieuw puffen, met temperaturen die niet onder de 23 graden gaan in de steden. In de Hoge Ardennen kan het afkoelen tot 18 graden tegen de ochtend.

Maandag wordt een herhaling van het weer van zondag. Het is opnieuw vrij zonnig en heet, met maxima van 36 graden in de Kempen en 30 à 32 graden aan de kust en in de Ardennen. Zeer lokaal kan een onweersbui ontstaan. De wind is zwak uit veranderlijke of oostelijke tot zuidoostelijke richtingen. Aan de kust waait hij matig en draait hij in de namiddag naar het noordoosten.

En ook dinsdag duurt de hittegolf verder. Dan wordt het meestal zonnig met nog altijd zeer hoge maxima, die kunnen oplopen tot 34 à 36 en lokaal zelfs 37 graden. Aan de kust en in de Hoge Ardennen wordt het 30 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke of oostelijke tot zuidoostelijke richtingen. Aan de kust waait de wind matig en draait hij in de namiddag weer naar het noordoosten.

Hetzelfde recept woensdag: zeer warm met maxima van 30 tot 36 of zelfs 37 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele lokale onweersbuien. Op het einde van de dag of woensdagnacht nemen de onweerskansen nog toe.

Donderdag krijgen we onstabiel weer, met meer verspreide onweersbuien. Hierbij kan er flink wat neerslag vallen. Het is wat minder warm, met in de meeste streken nog maxima rond 30 of 32 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Ook vrijdag lijkt het wisselvallig te worden met kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw wat minder warm, met maxima van 23 tot 28 graden. De wind waait overwegend matig, aan zee vrij krachtig, en ruimt in de loop van de dag van zuidelijke naar westelijke richtingen.

Zaterdag kan het tijdelijk zonniger worden met maxima van 22 tot 27 graden. Op het einde van de dag vergroot echter de kans op regen en onweer. Er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke tot zuidelijke richtingen.

Bekijk ook: Wat is een hittegolf?



