Opnieuw 25 graden maar in de namiddag kans op regen, vanaf dinsdag frisser

22 september 2019

06u42

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag neemt de bewolking toe en vooral na de middag en avond gaat het regenen vanaf het westen. De maxima schommelen nog rond 25 graden, voorspelt het KMI.

Het wordt vandaag opnieuw warm met een door hoge en middelhoge wolkenvelden gesluierde zon. Na de middag komen er stapelwolken tot ontwikkeling en vallen er hier en daar enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten. Op het einde van de namiddag wordt het zwaarbewolkt en trekt een regenzone ons land binnen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 21 graden op de Ardense hoogten en 25 of 26 graden in Vlaanderen.

Ook vannacht trekt een regenzone over het land. Later op de nacht wordt het droger vanaf het westen met enkele opklaringen. De minima bedragen tussen 11 en 15 graden.

Maandagochtend verlaat de regenzone het oosten van het land. Daarna wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. In de loop of op het einde van de namiddag wordt het meestal droog met soms brede opklaringen vanaf het westen. De temperaturen vallen terug naar de normale waarden voor de tijd van het jaar met maxima tussen 15 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in Vlaanderen. De wind waait matig, en aan de kust soms vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten.

Vanaf dinsdag wordt het zeer wisselvallig en frisser met regelmatig regen.

