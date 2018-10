Opmerkelijk ‘pilotengat’ gespot boven Halle HR

20 oktober 2018

22u18

Bron: Noodweerbenelux 0 Weernieuws Boven de Vlaams-Brabantse stad Halle is vanmiddag een opmerkelijk natuurfenomeen gespot. Het gaat om een ‘ fallstreak hole’, of een zogenaamd pilotengat.

Volgens Noodweerbenelux gaat het om een vrij zeldzaam verschijnsel, waarbij een rond of elliptisch gat ontstaat in de wolken. Het fenomeen ontstaat onder meer wanneer een vliegtuig door de wolken vliegt. “Deze wolken bestaan uit onderkoelde waterdruppeltjes”, klinkt het. “Wat wil zeggen dat die druppeltjes niet zijn bevroren, maar wel een temperatuur onder het vriespunt hebben. Wanneer in een laag bevriezing optreedt, worden ijskristallen gevormd die vervolgens omlaag vallen. Zo lijkt het of er als het ware een hap uit de wolken is verdwenen.”