Opletten voor storm Francis: ‘code geel’ tot na de middag, op verschillende plaatsen bomen omgewaaid HR/SVM/RL

26 augustus 2020

03u59

Bron: Belga, KMI, Noodweerbenelux 578 UPDATE Weernieuws De schade door storm Francis in ons land lijkt zich voorlopig te beperken tot enkele meldingen van weggewaaide gevelstenen en omgewaaide bomen. Toch blijft het ook vandaag nog opletten: het KMI waarschuwt op de meeste plaatsen nog tot na de middag met ‘code geel’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Vooral deze voormiddag verwachten we nog veel wind met rukwinden rond 80 km/h in het binnenland en lokaal nog tot 90 km/h aan zee”, meldt het KMI. “Deze namiddag neemt de wind in kracht af.”

“Aangezien veel bomen vol in blad staan, vangen ze extra veel wind. Na de droogte en hitte zijn veel takken ook broos geworden waardoor het niet uitgesloten is dat er lokaal stormschade ontstaat”, aldus Nicolas Roose van Noodweerbenelux.

OPROEP: Wie foto’s of video’s van stormschade heeft, kan die naar onze redactie sturen via video@hln.be of via whatsapp naar 0474/74.65.02.

In West-Vlaanderen kwamen in Wenduine (De Haan) gevelstenen los door de hevige wind.

Op andere plaatsen in de regio moest de brandweer uitrukken voor takken of stukken boom op de weg. Dat was onder meer het geval aan het Prinses Stefanieplein in Oostende.

In het Oost-Vlaamse De Pinte is de Keistraat afgesloten voor de opruimwerken van een omgewaaide boom. Tussen het kruispunt met de Ooievaarslaan en de Deurlestraat kan het verkeer niet passeren.

In Vlaams Brabant is ook hier en daar hinder. Leuven is de Kardinaal Mercierlaan de hele voormiddag afgesloten voor het verkeer vanwege een (dikke) omgevallen boom die moet verwijderd worden. De parken in de studentenstad blijven de hele dag gesloten.

In Scherpenheuvel-Zichem veroorzaakte de wind schade aan een tuinhuis. Een lezer bezorgde ons deze foto’s.

In de rest van het land lijkt de stormschade voorlopig mee te vallen. In Nederland zijn er wel veel meldingen van omgewaaide bomen. In Den Haag viel een omgewaaide boom deels op vrouw. Ze werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook elders in het land waaiden hier en daar bomen om.

Tussen Breda en Noorderkempen rijden er vanmorgen geen treinen door de harde wind op de Hogesnelheidslijn. Dat heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Antwerpen en Amsterdam. Dit zou duren tot ongeveer 10:30 uur. Er rijden bussen tussen Breda en Noorderkempen.

Vandaag blijft het nog altijd wisselvallig met veel wind. Rukwinden tot 90 kilometer per uur aan zee en 70 of 80 kilometer per uur in het binnenland zijn nog mogelijk. De maxima liggen tussen 16 graden in het Ardens reliëf en 21 tot 22 graden elders, meldt het KMI.

Donderdag wordt het tijdelijk rustiger met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Vooral in het noordwesten van het land kunnen er nog enkele buien vallen. Op het eind van de dag neemt de bewolking vanuit Frankrijk toe, gevolgd door een weinig regen in de avond en nacht naar vrijdag. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 22 of 23 graden in het centrum.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien, lokaal met onweer. Maxima rond 20 à 21 graden in het centrum van het land. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig in het binnenland. In de kuststreek neemt ze tijdelijk toe tot krachtig. Rukwinden tot 55 kilometer per uur zijn mogelijk.

Zaterdag blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met verspreide buien die soms intens kunnen zijn met hier en daar onweer. Het wordt wat koeler met maxima rond 18 graden in het centrum. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten, ruimend naar het noordwesten. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig. Zondag blijft het vrij fris en winderig met Noordzeebuien die landinwaarts trekken. De maxima liggen onveranderd rond 18 graden in het centrum bij een matige tot aan zee soms vrij krachtige noordnoordwestenwind.

Maandag wordt het rustiger en droger met meer opklaringen dankzij een wig van hogedruk. De maxima blijven rond 18 graden schommelen in het centrum bij een zwakke noordwestenwind. Dinsdag is het veelal droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Maxima rond 18 graden in het centrum.

Lees ook:

Zon of regen? Weermannen geven advies over welke weerapp je het best gebruikt (+)

Is een regenwaterput nog altijd een goede investering nu de zomers steeds droger worden? (+)

Wat dekt uw brandverzekering?