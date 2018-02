Opletten voor ijsplekken deze ochtend ep

12 februari 2018

06u39

Bron: Belga 1 Weernieuws Deze ochtend is het uitkijken voor ijsplekken en in de Ardennen ook voor de laatste sneeuwbuien. Al snel wisselen brede opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog, maar een lokale (winterse) bui is niet helemaal uitgesloten. We krijgen maxima van -2 graden in de Hoge Venen tot +6 graden aan zee. Er waait een matige, aan zee soms een vrij krachtige wind uit het westen, krimpend op het einde van de dag naar het westzuidwesten. Dat meldt het KMI vandaag.

Vanavond wordt het droog en vrijwel helder. Later vannacht kan er in de kustregio tijdelijk bewolking voorbijtrekken en is zelfs een winterse bui mogelijk. De minima schommelen tussen -12 en -5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen -4 en -1 graad elders.

Morgen vriest het overal en begint de dag zonnig. Later overdag drijven meer en meer hoge wolkenvelden vanaf het westen over het land. Op het einde van de namiddag of 's avonds vergroot de kans op wat regen of smeltende sneeuw in het westen. De maxima schommelen van -1 graad in de Hoge Venen tot +5 graden aan zee.

Ook woensdagochtend is het koud met vrijwel overal vorst en hier en daar kans op een sneeuwbui. Daarna blijft het overwegend droog tot de avond met zon en wolken. De maxima schommelen van -1 tot +6 graden. Er waait een matige zuidenwind. Woensdagavond en - nacht bereikt een storing met regen, of in Hoog-België tijdelijk met winterse neerslag, ons land vanaf het westen.

Van vrijdag tot zondag verwachten we rustig weer met opklaringen en wolkenvelden. Storingen zijn nooit veraf en soms kan er wat regen vallen, maar de hoeveelheden blijven wellicht beperkt. De maxima schommelen rond 8 of 9 graden in het centrum.