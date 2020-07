Opletten geblazen: vrijdag worden hoge ozonconcentraties verwacht KVDS

30 juli 2020

14u28

Door de combinatie van luchtvervuiling en het zonnige, warme weer zullen de ozonconcentraties in ons land vrijdag toenemen. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel), die op verscheidene plaatsen in het land overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht verwacht.

Het wordt vrijdag zonnig en zeer warm, met temperaturen die in het centrum van het land kunnen oplopen tot 35 graden, bij een zwakke wind. De ozonconcentraties zullen daarom in heel België toenemen en het hoogst zijn in de noordwestelijke landhelft.

Late namiddag

De hoogste concentraties zullen in de late namiddag en vroege avond opgetekend worden. Ircel verwacht uurgemiddelde concentraties die pieken tussen 160 en 195 microgram per kubieke meter.





Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt aan personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. De Europese alarmdrempel is vastgesteld op 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. Wanneer die wordt overschreden, gelden de aanbevelingen voor de hele bevolking.

Zaterdag wordt het gevoelig minder warm en is er kans op lokale buien, waardoor de ozonwaarden weer zullen afnemen. Ook op donderdag zijn de ozonconcentraties normaal voor de tijd van het jaar.

