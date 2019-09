Opklaringen Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 12 september Jill Peeters

11 september 2019

11u30 15 Weernieuws Donderdag maken wolkenvelden in de ochtend plaats voor opklaringen. Vooral na de middag is er meer ruimte voor de zon. Het kwik bereikt 21 graden bij een matige wind.

Vrijdag schuift een storing in de ochtend over onze streken met wat lichte regen of motregen. Na de middag wordt het droog en volgen er opklaringen. Maxima rond 19 graden.

Zaterdag is de luchtdruk hoog en kan de zon het weerbeeld domineren. Na de middag zijn er enkele wolken mogelijk, maar die hinderen de zon niet. Het kwik klimt tot 20 graden.

Zondag wordt het stralend zonnig weer en zijn er amper wolken. Met een zwak zuidelijk briesje wordt warmere lucht aangevoerd.