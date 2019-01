Opklaringen na de middag kv

14 januari 2019

06u34

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag vallen er vooral in de voormiddag soms nog buien en is het vaak bewolkt. In de Ardennen hebben de buien een eerder winters karakter. In de namiddag neemt de buienneiging af en verschijnen er meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden over het westen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Er is nog kans op een paar buitjes, maar vaak blijft het droog. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +4 graden aan de kust.

Morgenochtend wisselen wolkenvelden af met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe, maar het blijft vrijwel droog. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 9 graden elders.

Woensdag is het overwegend droog met zwaarbewolkte perioden en enkele opklaringen. Het kwik stijgt tot rond 6 of 7 graden in het centrum. 's Avonds en 's nachts bereikt een regenzone ons land vanaf het westen.

Donderdag bepaalt eerst een storing met regen ons weer; ten zuiden van Samber en Maas valt er smeltende sneeuw of op de Ardense mogelijk sneeuw. Later overdag wordt het droger vanaf de kust met enkele opklaringen. De maxima liggen rond 6 graden in het centrum.

Van vrijdag tot zondag is het droog met vrij veel zonneschijn. Op sommige plaatsen kan het ochtendgrijs wel zeer hardnekkig zijn. Daarbij is er ook kans op aanvriezende mist. Het wordt kouder met algemene nachtvorst en overdag temperaturen die met moeite tot 2 of 3 graden klimmen in het centrum.