Opklaringen en zon maken plaats voor regen en felle wind

30 juni 2020

06u46

Bron: Belga 1 Weernieuws De dag begint met lokale opklaringen, maar in de namiddag neemt de kans op regen toe. De maxima liggen tussen 17 graden in Hoog-België en 21 graden in de Kempen. Er waait een hevige wind, met snelheden tot 60 kilometer per uur, zo waarschuwt het KMI.



In eerste instantie kan er een lokaal buitje vallen. In de loop van de namiddag wordt het in de noordelijke landshelft zwaarbewolkt tot betrokken met vanaf het westen perioden van regen, tegen de avond soms matige regenval. In het zuiden blijft het nog overwegend droog. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met windsnelheden tot 50 kilometer per uur. Aan zee is de zuidwestenwind vrij krachtig met snelheden tot 60 kilometer per uur.

Vanavond en volgende nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met in het noorden en het centrum van het land regen bij tussenpozen, waarbij het bij momenten matig kan regenen. In het zuidoosten lijkt het droog te blijven met opklaringen en hooguit wat gedruppel. De minima liggen tussen 13 graden in Hoog-België en 17 graden in Vlaanderen. De wind wordt zwak tot overwegend matig en draait geleidelijk naar zuidzuidwest.

Morgenochtend valt er eerst regen of buien ten noorden van Samber en Maas. In het zuidoosten is het nog droog. Nadien neemt de buienneiging overal toe. Mogelijk zijn de buien intens en vergezeld van onweer. Er is kans op overvloedige neerslag. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden in het westen en tussen 22 en 25 graden in het centrum en oosten. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten, draaiend naar west tot zuidwest.

Donderdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien, vooral in de zuidoostelijke helft van het land. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. Er staat een meestal matige westenwind. Vanaf de kust zal ze geleidelijk ruimen naar het noordnoordwesten tot noordnoordoosten.

Vrijdag zou het meestal droog worden met een afwisseling van soms vrij veel wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een matige of aan zee vrij krachtige wind uit westelijke of zuidwestelijke sector.

De verwachtingen voor het begin van het weekend zijn nog onzeker. Momenteel ziet het ernaar uit dat we onder invloed van een licht gestoorde of onstabiele maritieme luchtmassa komen te liggen. Het zou dan meestal wisselend of soms zwaarbewolkt worden met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden. De wind zou in het binnenland meestal matig uit het westen tot zuidwesten waaien; en aan de kust vrij krachtig of krachtig.

Maandag zou het opnieuw droger worden met zonnige perioden. Een bui is evenwel niet uitgesloten. Maxima tussen 15 en 20 graden bij een matige westen- tot noordwestenwind.

