Opklaringen en wolken wisselen elkaar af, maximum 23 graden Redactie

10 augustus 2018

06u25

Bron: Belga 1 Weernieuws Vrijdag zijn er 's ochtends op vele plaatsen mooie opklaringen, maar ontstaan er snel wolken. In de kuststreek is er de hele dag kans op buien, mogelijk zelfs met een plaatselijk onweer. In het oosten hangen er mogelijk nog wat lage wolken. In de namiddag krijgen we in het binnenland afwisselend opklaringen en bewolkte perioden maar blijft het vaak droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen evenals aan zee en 23 graden in het centrum van het land. De wind waait in het binnenland matig en aan zee vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden tot 50 km/u. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht trekt een buienzone van west naar oost over het land. Aan zee is daarbij kans op onweer. Later wordt het overwegend droog met opklaringen vanaf het westen. Minima van 11 tot 14 graden. De wind waait eerst matig, aan zee vrij krachtig, uit zuidwest. Later wordt hij zwak tot matig en ruimt hij aan zee naar noordwest.

Zaterdag is het in de voormiddag nog vrij zonnig. Na de middag neemt de bewolking in het binnenland toe. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Maxima van 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Zondag verloopt droog en vrij zonnig, op enkele hoge wolkensluiers na. Het wordt opnieuw warmer met maxima van 23 tot 28 graden, bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Volgende week

Maandag is het eerst licht bewolkt. Later wordt het onstabiel en in de loop van de namiddag verwachten we buien vanaf de Franse grens. Maxima rond 27 graden in het centrum.

Van dinsdag tot donderdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het blijft die drie dagen overwegend droog, al zouden neerslagzones over de Britse Eilanden en Frankrijk tijdelijk kunnen uitbreiden naar onze streken. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum van het land. Donderdag wordt het mogelijk warmer.