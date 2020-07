Opklaringen en wolken wisselen elkaar af, het blijft koeltjes redactie

11 juli 2020

06u30

Bron: Belga 6 Weernieuws In vele streken is het vanochtend lichtbewolkt. Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar zaterdag af, maar in de kuststreek wordt het in de namiddag meestal zonnig. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kunnen er nog een paar lokale buitjes vallen. Op de Hoge Venen wordt het tot 16 graden, aan zee 18 graden en in het centrum 20 à 21 graden. Dat meldt het KMI.

Over het westen wordt het tegen de avond meestal lichtbewolkt, terwijl het in het oosten halfbewolkt is met nog kans op een lokale bui. In de nacht van zaterdag op zondag blijft het droog met meestal brede opklaringen en plaatselijke wolkenvelden. Hier en daar kan er nevel of een mistbank gevormd worden. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.

Zondag begint zonnig, maar in de loop van de dag wordt het meestal wisselend bewolkt. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 22 graden. En ook op maandag is het droog en vrij zonnig, al kan er in de loop van de dag wat stapelbewolking ontstaan. Het kwik stijgt, met maxima tussen 19 en 24 graden.

Op dinsdag worden vanaf het westen veel wolken verwacht, met perioden van regen of buien. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. Woensdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien. Met maxima tussen 15 en 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag wordt het iets zachter, bij maxima van 17 tot 22 graden. Het is wel nog altijd wisselend bewolkt, met nog kans op een plaatselijke bui.