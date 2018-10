Opklaringen en buien wisselen elkaar af komende dagen KVE

31 oktober 2018

07u28

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is nog even wachten op droog en zonnig weer. Voorlopig blijven opklaringen en buien elkaar afwisselen.

We krijgen vandaag eerst opklaringen en wolkenvelden. In de Ardennen is het aanvankelijk grijs met lage wolken. Later wordt het zwaarbewolkt vanaf het zuidoosten en kan er wat lichte regen vallen in de zuidelijke landhelft. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden in Hoog-België en lokaal 13 graden in de Kempen. De wind waait matig uit zuidoostelijke richtingen, zegt het KMI.

Vanavond kan er nog wat regen vallen in het westen van het land. Komende nacht wordt het overal droog en wisselend tot zwaarbewolkt. De minima liggen tussen 3 graden in de Oostkantons en 9 graden in Vlaanderen. De wind blijft overwegend matig waaien uit zuidoostelijke richtingen.

Morgen start de dag met afwisselend zon en wolkenvelden en overwegend droog weer. In de loop van de namiddag neemt de bewolking vanaf de Franse grens toe en stijgt ook de buienkans. Donderdagnacht gaat het regenen. De maxima liggen tussen 9 en 10 graden in de Ardennen en rond 13 of 14 graden in Laag-en Midden-België, bij een matige zuidenwind.

Vrijdag vallen er vooral in het centrum en het oosten eerst nog enkele buien. Vanaf de kust wordt het stilaan overal droog met zon en wolken. De maxima schommelen rond 11 graden bij een overwegend zwakke wind uit west tot noordwest.

Meer over Ardennen

weer

Midden-België

KMI

Oostkantons

Vlaanderen

België

Kempen