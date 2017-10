Ophelia doet Belgische ambassade in Dublin sluiten jv

13u07

Bron: Belga 0 Weernieuws De Belgische ambassade in Dublin blijft vandaag gesloten wegens Ophelia, nu een post-tropische storm. Dit heeft de Belgische ambassadeur in Ierland, Piere-Emmanuel De Bauw, getwitterd.

De tweet vermeldt ook een telefoonnummer waarop Belgen in nood terechtkunnen.



Het zuidwesten van het eiland begon vanmorgen al Ophelia te ondervinden, met windvlagen tot 148 km per uur. Duizenden mensen zitten zonder elektriciteit, in het bijzonder in Cork, Limerick, Tipperary en Galway. Plaatselijk zijn bomen omgewaaid en dreigen door hevige regenval enkele wegen overstroomd te geraken.



De autoriteiten hebben uit voorzorg alle scholen, universiteiten, talrijke openbare diensten, transport en handel gesloten. Delen van het leger zijn in paraatheid gebracht.



De bevolking kreeg de raad binnen te blijven.



De luchthavens zouden normaal draaien, al zijn, in het bijzonder in Cork, al vluchten geannuleerd.



In de loop van de dag trekt de storm via een licht gewijzigd traject naar Noord-Ierland. Volgens het Amerikaans Orkaancentrum in Miami zou de Atlantische kust van Ierland het meest te lijden hebben van Ophelia, in het bijzonder de graafschappen Galway, Mayo, Sligo en Donegal.



Ook in Noord-Ierland blijven scholen uit voorzorg gesloten. De Britse weerdienst waarschuwt voor rondvliegend puin. Er kunnen in kustgebieden stroompannes en overstromingen ontstaan.



Ophelia wekt herinneringen op aan de 'Grote Storm' die op 16 oktober 1987 over Groot-Brittannië trok en 18 mensen het leven kostte.