Opgepast voor gladheid op de wegen, maar ook sneeuwpret: achttal skipistes open in Oostkantons kv/svm/jv

27 februari 2020

05u18

Bron: Belga 1178 Weernieuws Er zullen vandaag opnieuw sneeuwvlokken uit de lucht dwarrelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt dat weggebruikers er niet van mogen uitgaan dat bij hevige sneeuwval alle wegen onmiddellijk vrij zullen zijn. De andere kant: zoals verwacht kunnen skipistes in de Oostkantons de deuren openen voor de nodige ski- en sneeuwpret.

In het westen en het centrum van het land zullen die meestal smelten, op de Ardense hoogten kan er 5 tot 10 centimeter sneeuw bijkomen. Het KMI waarschuwt ook voor lokale rijm- of ijsplekken. In het grootste deel van België geldt overdag code geel voor gladheid, in de provincies Luik en Luxemburg zelfs code oranje.

Het blijft vandaag de hele dag betrokken, met dus kans op (smeltende) sneeuw. De maxima schommelen rond 0 à 1 graad op de Ardense hoogten, tussen 1 en 4 graden in de meeste streken, en tussen 5 en 6 graden in de buurt van de Franse grens en aan de kust. De wind waait matig in het binnenland, aan de kust kan het na de middag iets krachtiger worden.

Pas rijstijl aan

Weggebruikers wordt gevraagd voorzichtig te zijn en zeker het rijgedrag aan te passen als ze in een winterse bui terechtkomen. Voldoende afstand houden en met een aangepaste snelheid rijden zijn de belangrijkste adviezen.

Het strooibeleid van AWV is om zoveel mogelijk preventief te strooien, maar bij neerslag is dat niet evident omdat het strooizout kan wegspoelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer volgt de toestand op de wegen nauwgezet op en zal maatregelen nemen waar nodig.

Sneeuwpret

Maar er kondigt zich ook sneeuwpret aan in de Oostkantons. Zowel langlaufen als alpineskiën is mogelijk, en ook liefhebbers van sleeën en tochten met sneeuwscooters of sneeuwschoenen kunnen aan hun trekken komen.

Alpineskiën is mogelijk in Ovifat, waar 15 centimeter sneeuw ligt. En onder meer de skicentra van Signal de Botrange en Baraque Michel zullen geopend zijn voor langlaufers. Daar ligt telkens 20 centimeter sneeuw. Het dikste sneeuwtapijt - 25 centimeter - ligt aan de piste Houyres-Baugnez, waar je kan sleeën en een tocht kan maken met de sneeuwscooter.

Een volledig overzicht van de skicentra staat op de website ostbelgien.eu.

Woensdagnamiddag waren al enkele skicentra opengegaan, voor het eerst deze winter.

Neerslag

Vanavond kan de laatste smeltende sneeuw of sneeuw nog vallen in de oostelijke landshelft. Nadien wordt het droog in de meeste streken en lichtbewolkt. De minima liggen rond -5 graden in de Hoge Venen, -1 graad in het centrum en 2 graden aan zee.

Morgenochtend start vrij koud en tijdelijk is er een weersverbetering. Nadien wordt het opnieuw bewolkt en trekt een neerslagzone vanaf het westen in de loop van de namiddag en avond over ons land. De maxima liggen tussen 2 graden op het Ardense reliëf en 7 graden in Vlaanderen.

Zaterdag klimt het kwik naar 8 tot 13 graden, maar het wordt zwaarbewolkt met eerst lichte regen en nadien intensere buien. Ook zondag en maandag zou het nog regenen.

Bekijk hier de volledige weersvoorspelling voor donderdag 27 februari