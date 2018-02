Opgepast voor gladde wegen op koude zondag met plaatselijk kans op winterse buien LVA sam

04 februari 2018

07u16

Bron: Belga 3 Weernieuws De komende 24 uur is het plaatselijk opletten voor gladde wegen door ijsplekken en wat lichte sneeuw, zo waarschuwt het KMI in zijn jongste weerbulletin. Na de middag is er kans op lichte sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. De komende nacht is ook elders een sneeuwbui mogelijk.

De maxima schommelen vandaag tussen -2 graden op de Hoge Venen en +4 aan de kust. Er waait daarbij een gure noordwestenwind. Aan de zee kan die vrij krachtig zijn. Na een zwaarbewolkte ochtend wisselen opklaringen af met bewolkte perioden. Er kunnen nog enkele plaatselijke winterse buien vallen - in de Ardennen zijn dat sneeuwbuien - maar op veel plaatsen wordt het droog, zo meldt het KMI.

Vanavond en vannacht staat een wisselend bewolkt, maar meestal droog weer op het menu. Vooral aan de kust en in de Ardennen kan er nog een winterse bui of een sneeuwbui vallen. Het kwik daalt tot +1 graad aan de kust en -7 graden op de Hoge Venen.

Maandag hangen er eerst vaak lage wolkenvelden, maar blijft het droog. In de loop van de dag komen er meer opklaringen. Het is vrij koud met maxima rond 3 graden over het centrum van het land en er staat een matige noordoostenwind.

De twee dagen nadien gaat de temperatuur in de ochtend enkele graden onder nul, woensdag tot -6. Maar de maxima klimmen later op de dag net tot boven het vriespunt. Dinsdag en woensdag worden vrij zonnig.

Donderdagavond en -nacht en vrijdag is er kans op winterse neerslag. Vrijdag kan er smeltende sneeuw vallen in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen.