Opgepast voor extra files en stormschade: windstoten minder fel, maar nu nog meer risico op schade kg

12 maart 2019

11u49

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Weernieuws Het wordt een zwaarbewolkte dag met in de namiddag intense regen en stevige windstoten tot 90 kilometer per uur. Dat voorspelt het KMI, dat voor heel het land voor de late namiddag of avond code geel heeft afgekondigd. Dat is minder intens dan het stormweer van afgelopen zondag, maar kan de huidige stormschade wel verergeren.

De maxima liggen tussen 4 of 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Laag-België. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuid-zuidwest en wordt later meestal vrij krachtig uit het zuiden. Op het einde van de dag zijn er in het westen windstoten tussen 80 en 90 kilometer per uur mogelijk. ‘s Avonds trekt ook een regenzone van west naar oost over ons land.

Extra files

Volgens weerman Frank Duboccage zou het ergste stormweer rond 17 à 18 uur losbreken, net tijdens de avondspits. De combinatie van felle regen en rukwinden zou kunnen zorgen voor extra files. Het KMI kondigt rond die tijd ook even code geel af in Vlaamse provincies en Brussel. Daarmee raadt het weerinstituut vooral aan om “waakzaam” te zijn.

Schade

Het wordt vandaag niet zo erg als op zondag, toen er rukwinden van 120 kilometer per uur werden gemeten, maar toch is het oppassen geblazen, voegt hij toe.

“Het probleem is dat we nog maar net de storm van zondag achter de rug hebben. Die veroorzaakte heel wat schade, en de minder sterke rukwinden vandaag doen daar nog een schepje bovenop”, aldus Duboccage.



Bijvoorbeeld voor beschadigde daken zou het stormweer de laatste druppel kunnen zijn, bevestigde stabiliteitsingenieur Ignace Holemans al in de krant. “Een weggewaaide dakpan is genoeg om een dak erg kwetsbaar te maken. Als het dan opnieuw gaat waaien, kan het hele dak het begeven.” Hij raadt aan om ook lichte schade altijd zo snel mogelijk te laten herstellen.

Donderdag opnieuw stormweer

Rond middernacht verlaat de regenzone ons land richting Duitsland. Daarna verschijnen er snel brede opklaringen, met nog kans op enkele buien. De minima liggen rond 0 graden in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en rond 7 graden aan zee.

Daarna blijft het nog minstens tot zondag stevig waaien. Op woensdag worden maartse buien verwacht, die eventueel uitgroeien tot onweer. Het kwik stijgt niet hoger dan 3 graden in de Hoge Ardennen, 8 of 9 graden in het centrum en 10 graden in het westen.



Weerman Duboccage waarschuwt ook voor stormweer op donderdag. Dan worden er eveneens windstoten verwacht tot 80 kilometer per uur, in combinatie met zware regenbuien. De minima liggen tussen 1 en 7 graden.

Vrijdag krijgen we nog lichte regen of wat motregen. Rukwinden tot 65 kilometer per uur in het binnenland en wat meer aan zee zijn mogelijk. De maxima stijgen tot 12 of 13 graden in het centrum.

In het weekend zou het tijdelijk wat droger kunnen worden vanuit het zuiden op zaterdag, maar zondag trekt opnieuw een zwakke regenzone over het land. Vanaf volgende week wordt er stilaan beterschap verwacht met minder wind en regen.