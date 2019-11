Opgelet wie straks de weg op moet: KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen HAA

19 november 2019

17u20

Bron: Belga, NoodweerBenelux 50 Code geel Het KMI heeft code geel aangekondigd door de kans op gladde wegen, vanaf dinsdagavond 22 uur tot woensdag 11 uur. De waarschuwing geldt voor de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Maar ook elders in het land gaat het vriezen, en is er dus kans op gladde wegen. “Later in de week wordt het gevoelig zachter en verdwijnt overal de kans op vorst”, voegt weerdienst toe . Het KMI heeft code geel aangekondigd door de kans op gladde wegen, vanaf dinsdagavond 22 uur tot woensdag 11 uur. De waarschuwing geldt voor de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Maar ook elders in het land gaat het vriezen, en is er dus kans op gladde wegen. NoodweerBenelux toe

“Door brede opklaringen en bijna afwezige wind zal het vannacht flink afkoelen. Aan de kust schommelen de minima rond 0 graden, maar op de meeste plaatsen in het binnenland komt het tot vriestemperaturen van -2 of -3 graden. Boven het overgebleven sneeuwdek in de Hoge Venen zijn temperaturen tot -7 of -8 graden mogelijk”, aldus NoodweerBenelux. Ontdek de actuele temperatuur op deze handige kaart.

Het is dus opletten voor rijm- en ijsplekken, en plaatselijk ontstaan er ook aanvriezende mistbanken. Het KMI kondigt daarom van dinsdagavond 22 uur tot woensdagochtend 11 uur code geel af in Limburg, Luik en Luxemburg. In de provincies Luik en Luxemburg waarschuwt het KMI ook voor aanvriezende mist.

Aangezien het kwik ook elders in het land naar verwachting onder nul zal zakken, is het ook daar opletten geblazen voor mogelijk gladde wegen.

Na het optrekken van eventuele ochtendgrijs belooft het morgen een vrij zonnige dag te worden, met enkel over het oosten tijdelijk wat meer wolkenvelden. Uiteindelijk halen we daarbij 5 of 6 graden in het centrum van het land”.

Donderdag moeten we rekening houden met vrieskou in de ochtend, later op de dag stijgt de kans op brede opklaringen. Maxima tussen 3 graden op de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen.

“Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en wordt warmere lucht aangevoerd. Stilaan verdwijnt dan overal de kans op vorst en op meerdere plaatsen halen we dan maxima rond of boven 10 graden”, aldus nog NoodweerBenelux.

In het weekend blijft het zacht en overwegend droog, met enkel op zaterdag meer wolkenvelden en mogelijk hier en daar een spat regen. Zondag wordt het vrij mooi en blijft het droog met veel zon. De maxima schommelen rond 12 graden in het centrum van het land.