Opgelet wie straks de baan op moet: KMI waarschuwt voor mist HA

25 november 2018

07u38

Bron: Belga 0 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor lokale mistbanken die het zicht kunnen beperken tot minder dan 500 meter, en lokaal zelfs tot minder dan 200 meter. Het blijft vandaag overigens een grijze dag.

Het wordt op deze laatste zondag van november opnieuw grijs en nevelig, met vooral in de voormiddag ook plaatselijke mist. Hoofdzakelijk na de middag valt er ten zuiden van Samber en Maas stilaan soms lichte regen of motregen.

Elders is er kans op wat motregen, maar blijft het vaak droog. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden. De wind komt uit het oostnoordoosten, en is eerst zwak en later soms matig.



Komende nacht verwacht het KMI geleidelijk overal perioden met lichte neerslag. Het wordt nevelig met lokale mistbanken. De minima schommelen tussen 1 en 4 graden. Er waait een zwakke tot matige wind, overwegend uit noordoostelijke richting.



Morgen krijgen we soms lichte neerslag bij maxima van 2 tot 7 graden. Dinsdag wordt droog en rustig. Vanaf woensdag wordt het zachter met meer wind en opnieuw regen.

Meer over KMI

weer

Samber