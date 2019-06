Opgelet voor stevige onweersbuien vanaf morgenmiddag: regen, hagel en felle rukwinden op komst KMI kondigt code geel af in alle Belgische provincies HAA

03 juni 2019

13u26

Bron: KMI, NoodweerBenelux 14 Weernieuws Na een tropisch weekend is het vandaag op veel plaatsen een stuk frisser. Dat hebben we te danken aan een westelijke windrichting. Helaas is dat slechts van tijdelijke aard want morgen wordt de aangevoerde lucht opnieuw warmer en stijgt de kans op fel onweer in de loop van de namiddag. “De onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagel, slagregen en windstoten tot meer dan 80 km/uur”, waarschuwt Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

Na de onweersbuien van gisteren en afgelopen nacht is de atmosfeer vandaag tijdelijk tot rust gekomen. De passage van een inactief koudefront zorgde wel voor vrij veel wolkenvelden en op sommige plaatsen wat lichte regen. Na het thermisch hoogstandje van afgelopen weekend, met maxima tot lokaal 32°C, is het met gemiddeld 20°C vandaag heel wat frisser. De warmte is verdreven naar Duitsland waar het lokaal 35°C kan worden.

Een zwak verbrokkeld koufront maakt vandaag de oversteek over de Benelux met vaak bewolkt weer en ook kans op wat lichte regen. De onweersbuien bevinden zich ondertussen allemaal boven Duitsland. Tmax vandaag rond 19-21°C. Morgen opnieuw #onweer . pic.twitter.com/IUNLougqww NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Lokaal hevig onweer op dinsdag

Na een zonnige voormiddag lopen de temperaturen morgen op de meeste plaatsen op tot rond, of zeker in het oosten, tot net boven de zomerse grens van 25 graden. In de loop van de namiddag en avond wordt er vervolgens opnieuw een portie onstabiele lucht vanuit het zuiden richting ons land aangevoerd en voelt het zwoel aan. Het is dan in heel het land opnieuw opletten voor enkele stevige onweersbuien vanaf de Franse grens.

“In eerste instantie vooral in het westen van het lan, maar later op de middag en ‘s avonds vergroot ook de kans in het centrum en het oosten. Ondanks de hoge treksnelheid van de buien is het opletten voor veel neerslag op korte tijd en ook hagel en felle rukwinden behoren tot de mogelijkheden”, meldt Yoni van NoodweerBenelux. Het KMI kondigt daarom code geel af in alle Belgische provincies. De waarschuwing geldt van morgennamiddag 14 uur tot woensdagochtend 3 uur.

Nieuwe onweerskansen later deze week

De weerkaarten voor woensdag en de dagen daarna tonen een aanhoudend onstabiele atmosfeer. Elke dag kunnen er wel buien tot ontwikkelingen komen met vooral op woensdag weer kans op onweer. De temperaturen variëren sterk vermits de scheidingslijn tussen zachte en koelere lucht precies over de Benelux ligt. Een stabiele zomerperiode zit er voorlopig nog niet meteen aan te komen.

Wil je het onweer live volgen? Dat kan via deze online bliksemradar.