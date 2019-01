Opgelet voor spekgladde wegen: KMI kondigt code geel af over bijna heel het land kg

17 januari 2019

17u24

Bron: KMI, Belga 0 Weernieuws Opletten geblazen: vanavond geldt code geel in zo goed als het hele land vanwege winterse buien en gladde wegen. Ook de komende nachten gaat het nog flink vriezen. Dat meldt het KMI. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt weggebruikers aan om voorzichtig te zijn op de baan.

Vanavond en vannacht kan het dus flink schuiven op de baan. De code geel wordt van kracht vanaf 21 uur in alle provincies, met uitzondering van West-Vlaanderen en de kuststreek.



Het KMI waarschuwt dat de natte wegen makkelijk kunnen aanvriezen. Bovendien is er kans op winterse buien, en kan er zelfs sneeuw vallen ten zuiden van Samber en Maas.



Het kwik duikt vannacht tot diep onder het vriespunt met minima van -5 tot +1 graden. Ook de komende nachten blijft het vriezen en maandagnacht kan de temperatuur zelfs zakken tot maar liefst -7 graden.

Volgens VTM-weerman David Dehenauw kan de polaire vortex een rol spelen in de plotse winterprik in ons land. “De effecten zullen we de komende zeventien tot achttien dagen merken”, klinkt het. “Maar het is nog steeds niet zo koud als vorig jaar rond dezelfde periode. Dat komt vooral doordat de wind vorig jaar nog uit het oosten kwam, terwijl die nu uit het noorden waait.”

Strooidiensten

Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt weggebruikers aan om voorzichtig te zijn. Aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is zeker nodig, luidt het.



De strooidiensten volgen de toestand op de weg nauwgezet en zullen uitrijden om zowel preventief zout te strooien waar en wanneer nodig en om lokale gladheid te bestrijden.

