Opgelet voor ijsplekken op de weg, opnieuw regen op komst IB

28 februari 2020

06u42

Bron: Belga 2 Weernieuws Vandaag is het eerst koud met kans op ijsplekken in het het hele land en nog enkele opklaringen in het noordoostelijke deel van het land. Vanaf het westen wordt het zwaarbewolkt en in de loop van de namiddag gaat het vanaf het westen regenen. De eerste neerslag kan in de Hoge Ardennen aanvankelijk nog vallen als sneeuw.

De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 7 graden in het noordoosten. De zwakke tot matige zuidelijke wind neemt in kracht toe en wordt in de namiddag soms vrij krachtig. De rukwinden kunnen oplopen tot 60 km/u in het binnenland en 65 km/u aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond en aankomende nacht regent het eerst. Daarna wordt het droger met enkele tijdelijke opklaringen. De minima worden in het begin van de nacht opgetekend. Zij liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 6 graden aan de kust. De zuiden- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 60 km/u.

Morgen is het aanvankelijk vrij zacht en betrokken met soms lichte regen of motregen. In de loop van de dag gaat het tijdelijk harder regenen vanaf het westen. In de namiddag volgen er opklaringen en buien. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. Er staat een vrij krachtige en tijdelijk krachtige wind die ruimt van zuidelijke naar zuidwestelijke richtingen. Er zijn rukwinden mogelijk tot rond 80 km/u in het binnenland.

Zondag beginnen we de dag in de meeste streken met opklaringen en droog weer. Vooral aan zee vallen er enkele buien. In de loop van de dag nadert een kleine randstoring onze streken, het wordt bewolkt met regen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden. Er staat nog een matige tot vrij krachtige of soms krachtige wind uit zuidzuidwest tot west.

Maandag lijkt het wisselend tot soms zwaarbewolkt te zullen worden met een kans op enkele buien. In de Ardennen kunnen dit winterse buien zijn. Mogelijk komen er meer opklaringen en wordt het droger weer tegen de avond. De maxima liggen rond 9 graden in het centrum.

Dinsdag krijgen we onder brede opklaringen eerst mogelijk een vrij koude ochtend. De minima liggen mogelijk net onder nul in de meeste streken. Overdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met een winters karakter in de Ardennen. Maxima rond 8 graden in het centrum.

Woensdag lijkt het meestal bewolkt te zullen worden met soms wat lichte regen of enkele buien. In de Hoge Ardennen valt er mogelijk winterse neerslag. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Op donderdag zou het wisselend tot zwaarbewolkt worden met perioden van regen of buien. De maxima schommelen tussen 7 en 9 graden in het centrum.