Opgelet voor ijsplekken op de weg, nog veel meer regen op komst

28 februari 2020

06u42

Bron: Belga 12 Weernieuws Namiddag is het overal meestal zwaarbewolkt: vanaf het westen trekt een neerslagzone ons land in, en de wind neemt verder toe. In de late namiddag of avond bereikt de neerslag het oosten van het land. In de Hoge Ardennen valt de eerste neerslag als sneeuw of smeltende sneeuw. Het is daar opletten voor gladde wegen, al zal de neerslag ook daar geleidelijk overgaan in regen. Dat meldt het KMI.

Het wordt zachter, met vrijdagnamiddag temperaturen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden in het noorden. Vrijdagavond wordt het geleidelijk aan in de meeste streken overwegend droog maar betrokken, al is in het zuiden van het land deze nacht nog kans op wat regen.

Morgenvroeg is het op een lokaal spatje lichte regen na droog en wisselend tot meestal zwaarbewolkt weer. Rond de middag bereikt een neerslagzone ons land in het westen en gaat het regenen of vallen er buien. De maxima worden in de voormiddag bereikt en liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 of lokaal 13 graden in het noordoosten. ‘s Namiddags wordt het geleidelijk wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en lokale buien. Tijdens de passage van de neerslagzone neemt de wind toe tot krachtig of aan zee tijdelijk zeer krachtig en draait naar het westzuidwesten.

Morgenavond en -nacht verschijnen plaatselijk brede opklaringen. Het wordt overwegend droog, maar vooral in het noordwesten en uiterste zuiden van het land is er nog kans op een buitje. Op het eind van de nacht neemt de bewolking toe. De minima schommelen tussen 0 graden in de Ardennen en 5 graden aan zee.

Zondagochtend verwachten we enkele opklaringen, hoewel er een kans is op enkele buitjes. Vanaf de Franse grens neemt de bewolking toe en in de namiddag valt lichte tot matige regen. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het centrum.

Het wordt maandag wisselend tot zwaar bewolkt. In de loop van de dag wordt het onstabieler en is er kans op korrelhagel of een donderslag. De maxima schommelen tussen 3 en 7 graden.

Dinsdagochtend wordt gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt en in de meeste streken overwegend droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en worden buien voorspeld.

De wolken en soms buien blijven woensdag en ook donderdag hangen.

