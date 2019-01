Opgelet voor gladde wegen, 1.000 ton zout gestrooid HA

18 januari 2019

08u12

Bron: Joe FM, KMI 7 Weernieuws Wie vanochtend de baan op gaat, moet opletten voor gladde wegen. Het KMI waarschuwt voor gladheid in vrijwel het hele land.

In alle provincies, behalve in West-Vlaanderen, geldt deze ochtend code geel. Dat betekent dat de wegen er lokaal glad kunnen bij liggen. De weerdienst roept voetgangers, fietsers en automobilisten dan ook op voorzichtig en waakzaam te zijn. Aangepaste snelheid en voldoende afstand houden, is zeker nodig.

Vooral op bruggen en op- en afritten kan het gevaarlijk glad zijn, “omdat het daar net iets kouder is dan op normale wegen”, waarschuwt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het kwik zakte afgelopen nacht tot onder het vriespunt, met minima tot -5 graden. In combinatie met winterse buien levert dat gladde wegen op. In het oosten van het land kan laaghangende mist lokaal aanvriezen, meldt het KMI.

De strooidiensten hebben de voorbije nacht ongeveer 1.000 ton zout uitgestrooid. De toestand op de weg wordt nauwgezet opgevolgd en er wordt indien nodig opnieuw uitgereden om lokale gladheid te bestrijden.

Het goede nieuws: het blijft vandaag droog (maar wel koud). Wolken en brede opklaringen wisselen elkaar af. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +5 graden aan de kust. Ook komende nacht blijft het droog en fris, met minima tussen -1 graad aan de kust en -6 graden op de Hoge Venen.

De nachten daarna gaat het alweer vriezen, maar dat zal niet meteen tot gladde wegen leiden omdat winterse buien voorlopig uitblijven, meldt VTM-weervrouw Jill Peeters.

Haar collega David Dehenauw legde gisteren uit dat de polaire vortex een rol kan spelen in de plotse winterprik in ons land. “De effecten zullen we de komende zeventien tot achttien dagen merken. Maar het is nog steeds niet zo koud als vorig jaar rond dezelfde periode. Dat komt vooral doordat de wind vorig jaar nog uit het oosten kwam, terwijl die nu uit het noorden waait.”

