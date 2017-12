Opgelet vannacht: KMI waarschuwt voor gevaarlijk gladde wegen AJA

19u05

Bron: Belga 10 Thinkstock Weernieuws Het wordt een koude zaterdagnacht met minima van +1 graad aan de kust, rond -3 graden in het centrum tot -8 graden in de Hoge Venen. Dat voorspelt het KMI. Vannacht kijk je dus best goed uit, de wegen kunnen namelijk gevaarlijk glad zijn.

Er trekt vanavond en vannacht een zwakke storing met lichte regen of motregen vanaf het noordwesten door ons land. Die neerslag kan tijdelijk aanvriezen of vallen als smeltende sneeuw. In de Ardennen valt er wat sneeuw op het einde van de nacht. De zuidwestenwind waait matig.

Het KMI waarschuwt dan ook voor gevaarlijke gladde wegen en dit in het hele land. Ze waarschuwen tevens ook voor CO-intoxicatie.

Zondag krijgen we perioden met lichte regen en op de hoogten eerst nog sneeuw. Stilaan wordt het wel zachter. Begin volgende week krijgen we vaak veel wolken te zien maar blijft het overwegend droog bij maxima rond 6 of 7 graden.