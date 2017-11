Opgelet: (smeltende) sneeuw op komst, 's nachts kan het vriezen TK

Het KMI verwacht deze namiddag afwisselend opklaringen en wolkenvelden met af en toe een bui. Vooral in het noordwesten kunnen die soms intens zijn en gepaard gaan met een donderslag of wat korrelhagel. De buien zullen naar de avond toe ook het oosten van het land bereikt hebben en aldaar zorgen voor smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen niet hoger dan 3 à 4 graden in de Ardennen en rond 7 à 8 graden op de meeste andere plaatsen.

Vanavond wordt het in het noordwesten tijdelijk droger, terwijl we in de rest van het land nog enkele winterse buien verwachten. Na middernacht stijgt in het noordwesten opnieuw de kans op (soms intense) regenbuien terwijl we in het binnenland tijdelijk droog weer krijgen. De minima schommelen rond 4 graden aan de kust, net boven of rond het vriespunt in Laag- en Midden- België en tot -2 graden in de Hoge Venen. Hierdoor is er vooral in de Ardennen kans op gladde wegen.

Morgen verandert het weerbeeld nauwelijks, met afwisselend wolken en opklaringen en vanaf de ochtend reeds enkele buien in het westen van het land. In de loop van de dag stijgt ook in de rest van het land de buienkans, die in de Ardennen zorgen voor smeltende sneeuw of sneeuw. Het blijft relatief fris, met maxima rond het vriespunt in de Hoge Venen, rond 4 à 5 graden in het centrum en tot 7 graden aan de kust.

Ook tijdens de nacht van woensdag op donderdag wordt het wisselvallig en verwachten we geregeld regenbuien aan de kust, buien van smeltende sneeuw in het binnenland en sneeuw in de Ardennen. De minima liggen tussen 3 à 4 graden in het westen van het land, rond 2 graden in het centrum en van -1 tot -3 graden in de Ardennen. In het zuiden van het land kan het bijgevolg gevaarlijk glad worden.