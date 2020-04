Opgelet: regen na droogte kan tot gladde wegen leiden HAA

28 april 2020

13u09

Bron: Agentschap wegen en verkeer 12 Weernieuws Bestuurders die de weg op moeten, houden best rekening met zomergladheid. Door de eerste regen na een lange periode van droogte en warmte, heeft zich op het wegdek een slijmerige laag gevormd, die kan resulteren in gladde wegen.

Doordat het wekenlang droog en warm is geweest, zijn de wegen vervuild met onder andere olie en rubber. Van zodra die wegen nat worden, kan er zich een slijmerige laag vormen op het wegdek. Als gevolg zijn gladde wegen mogelijk en dus is waakzaamheid geboden voor wie achter het stuur kruipt.

Dat zegt ook Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Omdat het lang droog is geweest en het nu regent, is er inderdaad kans op gladheid.”



“Een laag van onder meer stof- en smeerresten zijn door de droogte boven op het wegdek achtergebleven”, verduidelijkt ze aan onze redactie. “Wanneer het lichtjes regent, begint zich dat te vermengen en een smurrie te vormen. De enige manieren om dat weg te krijgen is door het wegdek te beginnen kuisen, maar dat wordt natuurlijk niet gedaan, óf door er met de wagen over te rijden. Door het contact met de banden, komt de smurrie los en kan die mee wegspoelen.”

Snelheid aanpassen

Het is bij de eerste regen na een lange droogteperiode, zoals vandaag, dan ook belangrijk om de snelheid aan te passen, net als de afstand met eventuele voorliggers. Ook motorrijders en fietsers doen er goed aan om voorzichtig te zijn in de bochten.