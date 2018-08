Opgelet! Morgen felle rukwinden verwacht, gevaar voor stormschade avh / aw

08 augustus 2018

14u53

Bron: NoodweerBenelux 18 Weernieuws Na het onweer van afgelopen nacht is het opnieuw uitkijken naar morgen. Een kleinschalige depressie zal vanuit Frankrijk naar de Benelux opschuiven. "Dit lagedrukgebied zal in de loop van de dag zorgen voor intense regenbuien vanuit het zuiden met kans op onweer en felle windstoten tot 80 kilometer per uur. De kans op hagel is morgen iets minder groot", aldus Lander Van Tricht van Na het onweer van afgelopen nacht is het opnieuw uitkijken naar morgen. Een kleinschalige depressie zal vanuit Frankrijk naar de Benelux opschuiven. "Dit lagedrukgebied zal in de loop van de dag zorgen voor intense regenbuien vanuit het zuiden met kans op onweer en felle windstoten tot 80 kilometer per uur. De kans op hagel is morgen iets minder groot", aldus Lander Van Tricht van NoodweerBenelux

Op de scheidingslijn tussen koelere lucht in het westen en warme lucht over het Europese vasteland vormt zich vannacht en morgen een thermisch lagedrukgebied in het zuiden van Frankrijk. Deze depressie beweegt in de loop van morgen traag richting het noorden en gaat gepaard met de vorming van verschillende buien en onweerszones die na de middag en ’s avonds over ons land zullen trekken.

Buien pas na de middag

Sommige weermodellen berekenen reeds voor de middag neerslag maar het zal vooral na de middag zijn dat de buien hun opmars zullen maken vanaf de Frans-Belgische grens. Voor de middag blijft het dus op de meeste plaatsen droog en in deze warme luchtsoort stijgen de temperaturen tot ruim 20°C. We krijgen een wisselend bewolkt weerbeeld.

Gevaar voor stormschade

Na de middag zorgen intense buien dan voor veel neerslag op korte tijd waardoor lokale wateroverlast mogelijk is. Gemiddeld zal er zo’n 10-20 liter water per vierkante meter vallen maar een lokale 30-50 liter is zeker niet uitgesloten.

Bovendien zijn er net zoals afgelopen nacht felle windstoten mogelijk die kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur. Sommige weermodellen berekenen zelfs nog hogere waarden indien de depressie zich over het westen van de Benelux naar het noorden verplaatst. NoodweerBenelux volgt de situatie van uur tot uur.

"Omwille van de droogte hebben planten en bomen momenteel weinig grip op de bodem. In combinatie met stevige windstoten en een goed gevuld bladerdek kan dat opnieuw stormschade opleveren. De auto wordt dus best niet geparkeerd onder of nabij bomen", besluit Lander.

Brusselse parken en kerkhoven gesloten

De Brusselse parken en kerkhoven die onder het beheer staan van Leefmilieu Brussel en de stad Brussel zullen vanaf morgenmiddag gesloten worden. De beslissing komt er na de voorspellingen van het KMI.

"We sluiten onze parken donderdag vanaf de middag en zullen deze vrijdagmorgen na een veiligheidscontrole opnieuw openen", stelt Leefmilieu Brussel.

De kerkhoven en de parken van de stad Brussel, zoals het Terkamerenbos, zullen ook afgesloten worden, bevestigt het kabinet van Brussels schepen van Milieu en Groene Ruimten Khalid Zian. De Brusselaars wordt aangeraden om de parken te vermijden en er veilig omheen te lopen.

30.000 bliksemontladingen

Het noodweer tussen 20 uur gisteravond en 8 uur vanmorgen gepaard met 30.070 bliksemontladingen. Dat meldt weerman David Dehenauw van het KMI.

In Retie (provincie Antwerpen) werden rukwinden tot 130 km/uur opgetekend, in Zaventem ging het om rukwinden van 97 km/uur. De meeste neerslag viel er in de provincie Luxemburg, met 23 mm in Buzenol (Etalle).