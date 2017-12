Opgelet: KMI waarschuwt voor erg gladde wegen vandaag kv

06u59

Bron: Belga 3 Thinkstock Weernieuws Het KMI waarschuwt vanochtend voor gevaarlijk gladde wegen in het hele land, met uitzondering van de kust. Voor Vlaanderen, Brussel, Henegouwen en Waals-Brabant geldt code oranje voor een groot deel van de ochtend: uitgebreide gladheid die het verkeer zeer gevaarlijk maakt.

Vanochtend is het opletten voor aanvriezende mistbanken en ook voor rijm en ijsplekken. De mist zal langzaam optrekken in de loop van de voormiddag. Het KMI raadt iedereen aan voldoende afstand te houden in het verkeer en verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen. Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie.

Vandaag blijft het koud: de temperaturen gaan vandaag niet boven de vier graden, maar het blijft wel droog na het optrekken van het ochtendgrijs. Er kunnen zelfs enkele zonnige perioden zijn. In de Ardennen blijft de bewolking overheersen. In de namiddag komen er geleidelijk meer wolkenvelden vanaf de kust. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 3 graden in het westen van het land.

Vanavond en vannacht trekt een neerslagzone het land in vanaf de kust met lichte regen of motregen die in het centrum van het land tijdelijk voorafgegaan kan worden door wat sneeuw of aanvriezende regen. In de Ardennen valt de neerslag als sneeuw. De minima liggen in het eerste deel van de nacht tussen +1 graad aan zee, -3 graden in het centrum van het land en lokaal -8 graden in de Ardennen.

Morgen is het zwaarbewolkt met soms regen of motregen en in Hoog-België eerst sneeuw. Vanaf het westen wordt het geleidelijk aan zachter. In de Ardennen valt er dan eerder smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 1 en 4 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 9 à 10 graden aan zee, en rond de 5 graden elders.

Volgende week wordt vrij zacht en is vaak veel bewolking met soms wat regen of een buitje.

Thinkstock Het wordt een frisse dag vandaag.