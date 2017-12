Opgelet: het kan vandaag glad zijn op de weg TK

07u16

Bron: Belga 0 JVK Archiefbeeld Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw wisselvallig weer met buien van voornamelijk regen in Laag-België en smeltende sneeuw of sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. We halen maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 6 graden aan de kust. In het centrum klimt het kwik tot 5 graden. Dat meldt het KMI, dat waarschuwt voor gladheid op de weg vandaag.

's Avonds trekken de winterse buien weg naar het zuidoosten en wordt het tijdelijk droger. In de loop van de nacht trekken er nieuwe regen- en winterse buien vanaf de Noordzee het land in. We krijgen minima van -2 tot 0 graden ten zuiden van Samber en Maas en waarden tussen 0 en 4 graden elders. Tijdens opklaringen kan het op vele plaatsen gaan vriezen aan de grond met vorming van ijsplekken. Aan de kust zijn rukwinden tot 50 kilometer per uur mogelijk.

Morgen wordt het wisselend bewolkt met buien die ook in Laag- en Midden- België winters kunnen zijn. In de loop van de dag vermindert de buienneiging over het westen. 's Avonds is er kans op enkele sneeuwbuien in de Hoge Ardennen. De maxima schommelen van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 graden aan zee.

Zondag is er nog kans op een (winterse) bui maar wordt het in vele streken meestal droog en wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De zwakke tot matige westenwind krimpt naar het zuidwesten.

Het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging, en vraagt zeer oplettend te zijn bij symptomen als "hoofdpijn" of "neiging tot braken". Daarnaast is er 's nachts en in de ochtend kans op gladde wegen.