Opgelet: eerste regen in lange tijd kan morgen gladde wegen veroorzaken bvb

09 juli 2018

15u42

Bron: Meteovista 0 Weernieuws Morgenmiddag wordt er voor het eerst in lange tijd regen verwacht. Doordat het wekenlang droog is geweest, zijn de wegen vervuild met olie en rubber. Van zodra die wegen nat worden, kan er zich een slijmerige laag vormen op het wegdek. Dat kan dus resulteren in gladde wegen. Vooral motorrijders en fietsers moeten extra goed oppassen op de baan.

Lokaal zou het de komende nacht en morgenochtend al een klein beetje kunnen regenen, maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Overdag trekken vanuit het noorden veel wolkenvelden over het land en vooral ’s middags volgt vanaf de Nederlandse grens wat regen. In de avond kan het verspreid over het hele land licht regenen. De regen, in combinatie met het vuil op de weg, kan dus enorme gladheid veroorzaken. Het is belangrijk om de snelheid aan te passen, net als de afstand met eventuele voorliggers. Ook motorrijders en fietsers doen er goed aan om voorzichtig te zijn in de bochten.

Aanhoudende droogte

De droogte van de afgelopen weken zal niet opgelost raken door het beetje regen dat zal vallen. Er kan 1-4 mm vallen, met de grootste hoeveelheden in de Kempen. Na morgen is het bovendien weer langdurig droog met temperaturen tot 30 graden, dat zeker tot begin volgende week. Pas na het komende weekend is er weer kans op een enkele bui. Neerslaghoeveelheden die een einde aan de droogte kunnen maken worden vooralsnog niet verwacht.