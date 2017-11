Opgelet: eerste nachtvorst komt eraan NV

06u42

Bron: Eigen berichtgeving 1 Mine Dalemans Weernieuws De nachtvorst is in aantocht: in de nacht van maandag op dinsdag is het zover, meldt het KMI. Op vele plaatsen zal het voor de eerste keer aan de grond vriezen. Tijd om dit weekend tuin en terras eens te bekijken, dus.

"Dit jaar hebben veel mensen exotische planten gekocht, het was echt een trend", weet groenexperte Laurence Machiels. "Maar die populaire cactussen en agave's kunnen absoluut niet tegen nachtvorst, dus die moet je dit weekend binnenhalen. Citrusbomen daarentegen kunnen wel een graad of twee vorst verdragen." Dat geldt dan weer niet voor de bloembakken. "Heel wat eenjarigen staan nog mooi, omdat het zo zacht is geweest, en je kan er best nog een tijdje geniet van hebben. Maar zet ze maandagnacht dus even in de garage, net zoals de chrysanten, en haal meteen ook het tuingerief binnen dat beter niet bevriest, zoals de waterslang."

Ten slotte: de moestuin. "Die werpt bij velen nog volop vruchten af, en nu is het moment om te oogsten: courgettes, tomaten... Leg een vliesdoek over de salade. Prei, wortelen en rode bietjes kunnen nog even blijven."

Wie thuis niet meteen goed isolatiemateriaal heeft liggen, hoeft niet ver te zoeken: "De herfstbladeren die nu zo talrijk naar beneden komen, zijn een perfect isolatiedeken. Laat ze liggen op het gazon, en verspreid ze zelfs tot in de moestuin."