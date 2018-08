Open Vld eist snelle erkenning van droogte als ramp HA

28 augustus 2018

14u19

Bron: Belga 0 Weernieuws Open Vld vraagt dat de droogte die de landbouw in heel Vlaanderen geteisterd heeft afgelopen zomer zo snel mogelijk erkend wordt als ramp. Dat zeiden Europees parlementslid Hilde Vautmans, Vlaams parlementslid Herman De Croo en provincieraadlid Piet Vandermeersch in Ledegem. Ze vragen ook dat de vaststellingen van geleden schade op een moderne manier gebeuren en dat de schadevergoedingen sneller uitbetaald worden.

De oogst die Piet Vandermeersch als landbouwer laat zien, spreekt voor zich. "De bieten moeten tot een kilo zwaar zijn, nu wegen ze amper 300 gram. De maïs draagt amper kolven en de kolven die er zijn hebben geen voedingswaarde en bij de prinsessenbonen is het amper beter. Bovendien is er amper veevoeder, waardoor er geen reserves zijn voor volgend jaar, wat uiteindelijk ook de veeteelt zal beïnvloeden."

Derde jaar op rij

"Het is al het derde jaar op rij dat de oogst mager uitvalt en voor velen is dit de spreekwoordelijke druppel", stelt Vaultmans, naast europarlementslid ook schepen van Landbouw in Sint-Truiden. Ze pleit voor een aanpak op Vlaams, federaal én Europees niveau en schuift drie prioriteiten naar voren: de erkenning vande droogte als ramp, verbeterde vaststellingen met inzet van drones en sattelietbeelden, en een snellere vergoeding van de landbouwers.



Open Vld wil ook dat de verzekeringspremies naar omlaag gaan en aangepast worden aan de huidige omstandigheden. "Ook het carry-backsysteem moet in werking treden, zodat bij een slecht oogstjaar de landbouwers ook iets terug krijgen van de hoge belastingen die ze moeten betalen na een goed jaar", vindt Vlaams parlementslid Herman De Croo. Nu duurt het te lang, omdat het werven van gronden tijd rooft. De provincie kan landbouwers ondersteunen die hun grond aanbieden.

Afnemers

Tenslotte moeten ook de contracten met de afnemers herbekeken worden. Vooraf sluiten landbouwers namelijk contracten af, maar als die niet genoeg kan aanleveren dan moet hij daarop een boete betalen of het tekort zelf aanvullen door elders te gaan kopen.