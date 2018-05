Op pad met stormjagers in Vlaanderen Sander Denayer

31 mei 2018

17u38

Bron: VTM NIEUWS 0 Weernieuws De onweersbuien blijven maar komen en het team achter de knoppen van Noodweer Benelux heeft deze week de handen vol. Op hun Facebookpagina volgen meer dan 100.000 mensen de updates over het weer. VTM NIEUWS stapte in de auto met twee stormjagers van het team, op zoek naar noodweer.

Het KMI heeft code oranje afgekondigd en voorspelt dat het noorden van Antwerpen het zwaar te verduren zal krijgen. VTM NIEUWS sprak af in Merksplas, waar Lander en Samuel van Noodweer Benelux de situatie volgen via radars en mappen met live-updates over de onweersbuien. Wanneer het noodweer in de buurt komt, trekt een reporter met de stormjagers de baan op.