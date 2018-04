Op heel wat plaatsen ziet de zon er vandaag een beetje anders uit SI

14 april 2018

15u32

Bron: Twitter, Frank Deboosere 1 Weernieuws Misschien had u het al opgemerkt toen u daarnet naar de lucht keek: gekleurde lichtvlekken in de lucht en een soort van lichtkring rondom de zon. Volgens Frank Deboosere gaat het om zogenaamde halo's.

Een halo is een kleine lichtkring rond de zon of de maan. Volgens Deboosere ontstaat het weerfenomeen wanneer er zich dunne, hoge bewolking rondom de zon bevindt. Hoge bewolking bestaat namelijk uit ijskristallen, waardoor het licht van de zon in die wolken gebroken en weerkaatst wordt en er dus een soort lichtspel ontstaat.

Even naar boven kijken dan zie je ms dit. Ransberg 14u20

Deboosere legt op zijn website uit dat er naast de vorming van een lichtkring rond de zon ook andere lichtverschijnselen kunnen optreden bij hoge bewolking. Zo ontstaan er ook dikwijls bijzonnen op de buitenkant van de halo. Soms langs beide kanten van de zon, soms maar langs een kant van de zon. Bijzonnen zien eruit als fel gekleurde vlekken die alle kleuren van de regenboog hebben.

Veelvoorkomend fenomeen

Hoewel mensen vaak verbaasd zijn wanneer ze de bijzonnen opmerken, is het een veelvoorkomend fenomeen. In totaal zijn er jaarlijks op een 100-tal dagen bijzonnen zichtbaar.

Net omdat het zo vaak voorkomt, zijn er ook verschillende weerspreuken waarin verwezen wordt naar halo's. Zo is er de spreuk "kring rond de zon, regen in de ton". Volgens Deboosere klopt deze spreuk voor een deel. De wolken die ervoor zorgen dat het lichtfenomeen ontstaan, zijn namelijk veelal de voorlopers van een regengebied. Wanneer dat regengebied echter ten noorden passeert, hebben we geluk en blijft het droog.