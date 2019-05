Oorverdovend gekraak. Dan drijft woning weg sam

23 mei 2019

14u52

Bron: Miller EMS via Storyful 0

Met veel kabaal verdween gisteren een woning in een kolkende rivier in Twin Lakes, in de Amerikaanse staat Oklahoma. Zware regenval deed de Cimarron River buiten haar oevers treden. “Dit was angstaanjagend om te zien”, zegt iemand van hulpdienst Miller EMS, die het incident filmde.