Ook vandaag tropisch warm: kwik stijgt tot 34 graden kg

25 juni 2019

06u21

Bron: Belga 10 Weernieuws Het wordt vandaag een zonnige en hete dag. De maxima schommelen van net geen 30 graden aan de kust tot 34 graden in de Kempen. Na de middag steekt er een zeebries op. Vanaf morgen zou het op de meeste plaatsen iets minder warm worden, maar pas begin volgende week zou het kwik gevoelig zakken. Dat meldt het KMI.

In het binnenland wordt het vandaag vrijwel overal warmer dan 30 graden. In de meeste streken waait de wind aanvankelijk zwak tot matig uit zuidoostelijke richtingen, in de namiddag draaiend naar het noordoosten. In het zuidoosten blijft de wind echter zwak en veranderlijk.



Vanavond en -nacht wordt het licht bewolkt tot helder. Op het einde van de nacht kunnen er in het noordwesten van over de Noordzee lage wolkenvelden binnendrijven. De minima liggen tussen 16 graden aan zee en 21 graden in het zuiden van het land.

Vanaf morgen zouden de temperaturen iets dalen. Alleen in het zuidoosten van het land halen we nog 30 graden of meer. Maar aan de kust bijvoorbeeld zal het kwik morgen blijven steken op 20 graden, door nevel die er de hele dag kan blijven hangen.



Ook donderdag en vrijdag is het het minst warm aan de kust (22-24 graden), terwijl de temperatuur in het zuidoosten kan oplopen tot 31 à 33 graden.



Tijdens het weekend zou het zeer warm blijven. Maandag zal een maritieme luchtmassa boven ons land naar verwachting zorgen voor minder warm weer. Het zou dan wisselend bewolkt worden met maxima tussen 22 en 27 graden.

