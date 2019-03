Ook vandaag stevige rukwinden en buien kg

12 maart 2019

06u57

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt een zwaarbewolkte dag met af en toe wat lichte regen of motregen, vooral in het westen en het noorden van het land. Dat voorspelt het KMI. Naar het einde van de namiddag gaat het intenser regenen in het westen van het land. Het gaat ook weer stevig waaien.

De maxima liggen tussen 4 of 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Laag-België. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuid-zuidwest en wordt later meestal vrij krachtig uit het zuiden. Aan zee neemt de wind deze namiddag toe tot krachtig. In de loop van de namiddag kunnen er ook rukwinden tussen 70 en 80 kilometer per uur voorkomen. Op het einde van de dag zijn er in het westen windstoten tussen 80 en 90 kilometer per uur mogelijk.



's Avonds trekt een regenzone van west naar oost over ons land. Op de Ardense hoogten valt wat smeltende sneeuw of sneeuw. De doortocht van de storing gaat gepaard met felle windstoten. Aan de achterzijde ervan verschijnen er snel brede opklaringen, met nog kans op enkele buien. Rond middernacht verlaat deze regenzone ons land richting Duitsland.



De minima liggen rond 0 graden in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en rond 7 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig, en aan zee vrij krachtig tot krachtig, uit het zuidwesten met meestal rukwinden rond 70 kilometer per uur. Dichtbij de regenzone kunnen de windstoten echter oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur.