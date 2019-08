Ook vandaag nog 30 graden, maar daar zijn de eerste onweders al: KMI waarschuwt met code geel jv kg

28 augustus 2019

05u30

Bron: Belga, KMI 538 Weernieuws Vandaag zullen de temperaturen snel oplopen tot lokaal 30 graden. In de loop van de dag neemt de onstabiliteit toe waardoor de stapelwolken zich kunnen vormen en uiteindelijk uitgroeien tot meer plaatselijke onweersbuien, vooral in de namiddag en avond. Het KMI geeft vanaf 16 uur code geel voor onweer voor het hele land. Er geldt in meeste provincies dan ook al code geel voor de hitte.

De maxima schommelen rond 24 graden aan zee en tussen 26 en 30 graden in het binnenland, maar de onweersbuien laten niet lang op zich wachten. Vanmorgen kunnen die al over Oost-Vlaanderen en Antwerpen trekken, maar vooral in de loop van de namiddag wordt de atmosfeer onstabiel en kan er plaatselijk onweer tot ontwikkeling komen. Lokaal kan er vrij veel regen vallen.



Vanaf 16 uur vandaag tot 4 uur morgenvroeg is code geel uitgeroepen voor onweer in alle provincies, zegt het KMI. Ook geldt code geel voor hitte vandaag tot middernacht voor alle provincies buiten West-Vlaanderen.



Boven Oost-Vlaanderen zijn de eerste onweersbuien deze ochtend al aangebroken, bewijzen beelden op Twitter.

Heerlijke wolkenformatie deze ochtend boven #Gent (BE). Onstabiliteit op middelbaar niveau gaat gepaard met #onweer en #regen. Frederic De Mulder kon dit plaatje vastleggen! 👌 pic.twitter.com/HpHLXXbZx2 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Actueel #beeld boven #Lochristi. Duidelijk #onstabiliteit op middelbaar niveau dat het #onweer veroorzaakt. Proficiat Bjorn van Eetvelde. Meer beelden via onze Facebookpagina: https://t.co/BWuLLF7SA4 #woensdag pic.twitter.com/MK8z72KmRI NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

In de loop van de namiddag koelt het vooral over het westen af. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten, aldus het KMI. Vannacht vallen er hier en daar nog enkele buien, al dan niet gepaard met onweer. Aan de achterzijde van deze storing krijgen we droger weer, maar er blijft nog vrij veel bewolking hangen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden. De westelijke tot zuidwestelijke wind waait meestal zwak, aan zee soms matig.

Morgen wordt het vanaf het westen snel overal vrijwel droog met steeds breder wordende opklaringen. Over het Ardens reliëf zijn in de loop van de namiddag en avond enkele buien mogelijk. Daar is het vaak ook bewolkt. Het wordt minder warm, met maxima tussen 20 graden in de kuststreek en 26 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Vrijdag wordt het rustig en droog weer. Het is daarbij wisselend bewolkt met maxima tussen 20 en 25 graden.

Dagrecord

België maakte gisteren nog de warmste 27ste augustus mee sinds het begin van de dagwaarnemingen in 1901. In Ukkel klom het kwik tot 33,3 graden. Het vorige record dateert uit 1964, toen het 31,8 graden werd. De hoogste temperatuur die in België gemeten werd, was 33,9 graden in Schaffen, een deelgemeente van Diest, meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.



Het is uitzonderlijk dat het eind augustus nog zo warm is. Volgens Dehenauw is de temperatuur in Ukkel in de laatste tien dagen van augustus sinds 1901 nog niet zo hoog geweest als ze gisteren was. Het is ook al de negende keer dit jaar dat een dagrecord voor de maximumtemperatuur sneuvelt.

Hoogste Belgische temperatuur vandaag (synoptische stations): 33,9 graden in Schaffen David Dehenauw(@ DDehenauw) link