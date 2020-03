Ook vandaag en morgen nog zonnig en droog weer LH

25 maart 2020

06u31

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag opnieuw droog en zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers die binnendrijven. De maxima liggen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 11 graden in het centrum bij een zwakke tot matige en op het reliëf steeds een matige wind uit oostnoordoost. Op de Ardense hoogten zijn rukwinden mogelijk tot 50 km/u, zegt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het rustig, droog en meestal helder. Het kwik zakt opnieuw richting of onder het vriespunt. De minima schommelen tussen -4 graden op de Hoge Venen en tussen -1 en +1 elders. De wind waait zwak tot matig uit noordoostelijke richtingen.

Donderdag blijft het, na alweer een koude nacht, nog steeds droog en overwegend zonnig met in de namiddag soms wat bewolking. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 9 graden aan de kust, en tussen 9 en 11 graden elders. De wind waait overwegend matig uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen.

Vrijdag bereikt in de loop van de dag vochtigere en soms licht onstabiele lucht ons land vanaf het oosten. 's Ochtends is het nog helder weer, maar in de namiddag worden wolkenvelden geleidelijk talrijker vanaf de Ardennen. De maxima schommelen tussen 9 graden aan de kust en 13 tot 14 graden elders. De wind waait matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen.