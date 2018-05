Ook vandaag code oranje: KMI waarschuwt voor hagel, bliksem en wateroverlast, weekend tropisch warm kg

24 mei 2018

07u14

Bron: Belga 358 Weernieuws De intense onweersbuien van de afgelopen dagen keren ook vandaag terug. Vanaf deze namiddag kondigt het KMI opnieuw code oranje af in de meeste delen van het land. Er is kans op hagel, blikseminslagen en hevige regenbuien, met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Vanaf morgen wordt beterschap voorspeld.

In Vlaanderen geldt een code oranje vanaf zowat 15.00 uur in Limburg en Vlaams-Brabant, nadien gevolgd door Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Tegen de nacht zouden de onweersbuien wegdrijven.

Dat betekent dat er verspreid kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Het KMI waarschuwt voor intense regenval, hagelbuien en blikseminslagen, die vrij grote schade kunnen veroorzaken. Er is ook kans op wateroverlast. "Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer", raadt het weerinstituut aan.

De maxima liggen tussen 19 graden aan zee alsook in de Hoge Ardennen en 25 graden in de Kempen. Vanavond moeten we nog geruime tijd rekening houden met felle regen- en onweersbuien die tot wateroverlast kunnen leiden. Het is pas later in de nacht van donderdag op vrijdag dat het droog en rustig wordt met op de meeste plaatsen vorming van nevel, mist of laaghangende bewolking. De minima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het noorden van het land.

Noodnummer 1722 blijft zeker tot morgenmiddag actief

Omdat het KMI ook voor deze namiddag waarschuwt voor intense onweders blijft het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies nog zeker tot morgenmiddag actief. Sinds de activering van het nummer dinsdagmiddag, en tot vanmorgen om 8.00 uur, kwamen er 862 oproepen binnen via 1722.

Morgen begint de dag op de meeste plaatsen grijs. In het binnenland zou dit ochtendgrijs vrij vlug optrekken en ontwikkelen er zich vervolgens stapelwolken. Aan de kust trekt het pas in de loop van de namiddag tijdelijk op. In de namiddag kan zich hier en daar een regen- of een onweersbui ontwikkelen. De maxima liggen tussen 18 graden in de kuststreek en 26 graden in de Kempen.

Vrijdagnacht wordt het droog met opklaringen. Vooral in het westen van het land kan er zich opnieuw nevel, mist of laaghangende bewolking vormen. De minima liggen tussen 10 en 16 graden.

Zaterdag krijgen we zonnig weer, afgewisseld met soms wat meer stapelwolken of hoge wolkensluiers. Het blijft wellicht overal droog. Het wordt warm, met maxima tussen 24 graden in de Ardennen en 29 graden in de Kempen. Ook 's avonds blijft het nog lang warm weer.

Ook zondag wordt het zonnig en zomers warm. Mogelijk wordt de tropische grens van 30 graden lokaal bereikt in de Kempen. Elders liggen de maxima tussen 24 graden in de Ardennen en aan zee en 28 of 29 graden in het centrum. In de namiddag of avond zijn er mogelijk enkele plaatselijke onweersbuien mogelijk, vooral in het zuiden en westen van het land.

Na het weekend blijven we het zomers warme weer behouden, maar stijgt de kans op (onweers)buien. Ook de nachten blijven warm, met minima veelal rond 17 graden in het centrum. Overdag stijgt het kwik naar 27 of 28 graden in het centrum. Mogelijk wordt plaatselijk de 30 graden nog bereikt in de Kempen maandag en dinsdag. Aan de kust kan een bries van over zee voor wat verkoeling zorgen.

