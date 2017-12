Ook stormweer in Spanje: man wordt van balkon geblazen en sterft HA

11u07

Bron: VTM NIEUWS 6 EPA Ook een windsurfer kwam om het leven door het noodweer. Weernieuws Bij zwaar stormweer in Spanje zijn twee doden gevallen. In elf provincies in het noorden en oosten van het land werd de alarmcode afgeroepen. De regio werd getroffen door windsnelheden tot 120 kilometer per uur, meldt VTM NIEUWS.

In de Catalaanse badplaats Segur de Calafell werd een man van zijn balkon geblazen door een krachtige windstoot. Hij overleefde de val niet. Een andere man liet het leven tijdens het windsurfen. In de zone was code oranje van kracht. De sportieveling ging toch het water in, en bekocht dat met zijn leven.