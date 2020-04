Ook morgen heerlijk lenteweer verwacht met temperaturen tot 24 graden Redactie

11 april 2020

22u17

Bron: Noodweer Benelux 3 Weernieuws Na een lange periode met stabiel, zacht en zonnig lenteweer stijgt op Pasen de kans op enkele onweerachtige buien. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten. “Maandag en dinsdag krijgen we vervolgens een duidelijk dip in de temperaturen maar vanaf woensdag wordt het alweer zachter”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst Na een lange periode met stabiel, zacht en zonnig lenteweer stijgt op Pasen de kans op enkele onweerachtige buien. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten. “Maandag en dinsdag krijgen we vervolgens een duidelijk dip in de temperaturen maar vanaf woensdag wordt het alweer zachter”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux . Volgend weekend zou het kwik opnieuw kunnen stijgen tot 20°C en meer.

Enkele onweerachtige buien op Pasen

Pasen begint in de meeste regio’s zonnig. Er drijven enkele wolkenvelden over vanuit het zuidwesten maar die kunnen de zon weinig bedreigen. De temperaturen stijgen snel en bereiken rond de middag maxima tot 22-24°C. Na de middag zien we de onstabiliteit vervolgens toenemen en vormen er opbollende stapelwolken. Die kunnen lokaal leiden tot enkele buien met kans op onweer volgens NoodweerBenelux. De weermodellen geven momenteel het hoogste risico op buien in het zuidoosten, boven het reliëf van de Ardennen.

Volg de actuele onweersbuien via deze handige onweerradar.

Maandag en dinsdag koeler

Op maandagochtend trekt een zwak koufront van noord naar zuid over het land. Dat zorgt vooral voor veel bewolking maar in het noorden en langs de grens met Duitsland is er ook wat lichte regen mogelijk. Na de middag verdwijnt de neerslag en verschijnen er meer en meer opklaringen in het weerbeeld. Het is dan wel flink koeler met maxima rond 10-12°C. De wind waait matig uit het noordoosten en verscherpt het fris gevoel. “Dinsdag heeft de zon het vrij moeilijk maar het blijft dan wel droog. De aanvoer van koele lucht zorgt ervoor dat ook dan de temperaturen beperkt blijven tot 9-11°C”, aldus Lander Van Tricht.

Vanaf woensdag weer zachter

Woensdag en de dagen daarna bereikt een nieuwe portie zachte lucht de Benelux en stijgen de temperaturen terug richting 20°C. Woensdag blijft het droog en zonnig maar vanaf donderdag lijkt een lokale bui mogelijk. Sommige weermodellen geven voor volgend weekend weer maxima tot 25°C maar dat is voorlopig nog veraf meldt de weerdienst.