Ook afgelopen nacht voor kust Knokke: magische, blauwe gloed in het water KG

30 juni 2019

17u35

Bron: AD.nl 0 Weernieuws Strandbezoekers in Knokke en nagenoeg de hele Nederlandse kust hebben zich afgelopen nacht kunnen vergapen aan e en felblauwe, bijna magische gloed in het water. De kleur werd veroorzaakt door zeevonk, een eencellige algensoort die de eigenschap heeft op te lichten als het in beweging wordt gebracht.

Op Twitter deelden mensen veelvuldig beelden van het blauw oplichtende water. De zeevonk was te zien vanaf de kust in Knokke tot aan het Waddeneiland Terschelling (in het noorden van Nederland). Dat meldt het Twitteraccount ZeevonkAlert, dat alle meldingen bijhield.



Zeevonk (Noctiluca scintillans) is een eencellig beestje, een zogeheten zweephaardiertje, die algen eet. Het heeft een lichtgevend enzym dat actief wordt bij beweging door bijvoorbeeld golfslag. Een chemische reactie veroorzaakt dan het blauwe licht.



Het natuurverschijnsel komt bijna elk jaar voor bij warm, zonnig, windstil weer. “De alg licht op wanneer water in beweging komt. Op de foto zullen er golfjes geweest zijn of steentjes in het water zijn gegooid, waardoor je het blauwe licht ziet”, legde Ben Lankamp van Weerplaza vorig jaar al eens uit.



De algen geven niet onbeperkt licht: als zeevonk ‘tot bloei komt’, maakt de alg het pigment caroteen aan, ook wel het ‘worteltjespigment’ genoemd. Zodra zeevonk in dat stadium is, geeft het geen licht meer ‘s avonds. Gelukkig hebben we dan de foto's nog.

