Onweerszone verlaat ons land: dakbrand na blikseminslag in Dessel en hagelbollen van 3 cm in Luxemburg

26 juni 2020

06u28

Bron: Belga, Noodweerbenelux 1512 Weernieuws Gisteren trok een onweerszone over Vlaanderen. Na West-Vlaanderen begon het ook hevig te regenen in de provincies Antwerpen en Limburg. “Lokaal veroorzaken ze veel water op korte tijd, hagel en windstoten”. In het zuidoosten van ons land, in de buurt van Masbourg (Luxemburg), vielen zelfs hagelstenen uit de lucht met een diameter van 3 cm. En in Dessel ging het dak van een huis in vlammen op na een blikseminslag.



“Deze ochtend zijn er al onweersbuien mogelijk, voornamelijk langs de Franse grens en ook in het westen van het land”, voorspelde onze weerman Frank Duboccage gisteren en hij kreeg gelijk. Op sociale media verschenen al meldingen van noodweer boven onder meer Veurne, De Panne, Ieper, Poperinge en Kortrijk. Ook boven Oost-Vlaanderen en Brabant pakten zich donkere wolken samen. In de Westhoek waren er uiteindelijk een achttal oproepjes in een tijdspanne van bijna twee uur, voor verstopte rioolputjes en modder op de weg.

In Dessel ging het dak van een huis in vlammen op na een blikseminslag. De brandweer rukte uit om de brand te bestrijden. Het pand zal een tijdje onbewoonbaar zijn.

WOW! Forse #hagel in het zuidoosten van #België. In de buurt van #Masbourg (Luxemburg) vielen steentjes uit de lucht met een diameter van 3 cm, lokaal nog iets meer. Kans op #hagelschade is bij deze omvang reëel. #nwbnlx pic.twitter.com/QnUfXRMBZU NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Beelden op sociale media tonen ook zware regen in stad Geel, Limburg. In Ten Aard, een kerkdorp in dezelfde stad, staan straten zelfs onder water.

