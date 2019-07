Onweerszone trekt vandaag over ons land: nummer 1722 geactiveerd ttr

12 juli 2019

06u50

Bron: belga 430 Weernieuws Vanuit het noorden en het westen trekt vandaag een buien- en onweerszone over ons land. De buien kunnen intens zijn, met onweer, overvloedige neerslag, hagel en zware windstoten. Vanaf de kust wordt het in de namiddag geleidelijk droger met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden aan zee en in de Ardennen en tussen 22 en 24 graden in de rest van België. Het nummer 1722, voor niet-dringende oproepen naar de brandweer, wordt geactiveerd.

Vanavond trekken de laatste buien vrij snel weg. Het wordt overal droog met tijdelijk brede opklaringen, maar in de loop van de nacht wordt het opnieuw bewolkt vanaf het noorden. Er is dan een kleine kans op een bui. De minima liggen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en in de rest van het land tussen 13 en 15 graden.

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in de oostelijke helft van het land buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met vanaf het westen meer opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.



Zondag wordt het rustig en overwegend droog. 's Ochtends is er nog vrij veel bewolking, maar in de namiddag krijgen we meer zon. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Maandag voert een noordenwind vrij veel wolken aan, maar het zou overwegend droog moeten blijven. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt, droog en rustig. Maxima rond 21 graden.

Wanneer bel je 1722?

De bedoeling van het nummer 1722, voor niet-dringende brandweerinterventies, is om bij noodweer het noodnummer 112 te ontlasten, zodat dat voorrang kan geven aan oproepen van mensen die mogelijk in levensgevaar zijn.

De FOD Binnenlandse Zaken vraagt om voor schade naar aanleiding van het noodweer waarvoor er geen tussenkomst van de brandweer nodig is niet te bellen naar 1722. Als er bijvoorbeeld een aantal dakpannen zijn weggewaaid, een boom in de tuin is omgewaaid, een trampoline in de tuin van de buren werd geblazen of een dakgoot lichtjes loskomt, moet je geen beroep doen op de brandweer. Hiervoor moet je zelf op zoek gaan naar een oplossing door eventueel een gekwalificeerde professional (bijvoorbeeld een dakwerker of een tuinman) te contacteren. Hiervoor bellen naar 1722 is niet nodig.

Het nummer 1722 is geen noodnummer. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Het is niet omdat het nummer 1722 wordt geactiveerd, dat er steeds van moet uitgegaan worden dat er overal zwaar weer op komst is en/of dat er mogelijk veel schade kan zijn.