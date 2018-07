Onweerszone trekt over het land: politie waarschuwt voor gladde wegen bvb

26 juli 2018

18u05

Bron: Meteovista, Eigen berichtgeving, Twitter 20 Weernieuws Momenteel trekt er een onweerszone over het land. Na een periode van lange droogte kan het wegdek bij regen gevaarlijk glad zijn. De wegen zijn namelijk vervuild met olie en rubber. Van zodra die wegen nat worden, kan er zich een slijmerige laag vormen op het wegdek. Dat kan dus resulteren in gladde wegen. De politie raadt bestuurders aan voorzichtig te rijden.

De regen, in combinatie met het vuil op de weg, kan dus enorme gladheid veroorzaken. Het is belangrijk om je rijstijl aan te passen, evenals je snelheid. Op een glad wegdek vergroot de remafstand, dus houd voldoende afstand met voorliggers. Ook motorrijders en fietsers doen er goed aan om voorzichtig te zijn in de bochten.

Op dit moment zijn er talrijke #onweersbuien actief, getriggerd door de intense hitte. Een stevig exemplaar is momenteel actief boven de regio tussen Leuven en Brussel. We krijgen meldingen van stortregen en stevige rukwinden. Lokaal is er risico voor downbursts! @Fidea_Insurance pic.twitter.com/x8Omlqc4ty NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Een #regenbui (#onweer) trekt momenteel over onze regio.

- Pas je rijstijl aan.

- Heb oog voor de zwakke weggebruikers.

- Na een lange droge periode kan het wegdek bij regen gevaarlijk glad zijn.#Mechelen#Willebroek pic.twitter.com/hsro0X0KdB pzMechelenWillebroek(@ PolitieMeWi) link