Onweerachtige buien trekken over het land NoodweerBenelux

28 april 2020

19u27 0 Weernieuws Na een periode van veel zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar kregen we vandaag op diverse plaatsen wat regen. In de namiddag ontstonden enkele opklaringen en die waren voldoende om enkele onweersbuien te veroorzaken boven Frankrijk. “Inmiddels zien we de onweersbuien ook in de provincie West-Vlaanderen ontstaan en zit er ook een actief onweer in de buurt van Brussel”, meldt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

De temperaturen zijn net voldoende hoog om buien te laten ontstaan die onweerachtig van aard zijn. Eerder vanmiddag trok een fiks onweer over het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. In de regio van Geraardsbergen werden ook hagelstenen gerapporteerd. “Dit is niet uitzonderlijk bij onweersbuien die doorgroeien tot 7 km hoogte”, aldus de weerdienst. Ook elders kan er vanavond nog een onweerachtige bui ontstaan.

Volg het onweer via deze live onweerradar.

Wisselvallig weerbeeld voor de rest van de week

Komende dagen hoeven we niet meteen te rekenen op een nieuwe droge en zonnige periode. Lagedrukgebieden vinden de weg vlot naar West-Europa wat ervoor zal zorgen dat er geregeld wat neerslag zal vallen in de Benelux. “Mogelijk dat aanstaande zondag opnieuw een verhoogde onweerskans met zich mee zal brengen, maar dat is nog niet zeker”, besluit Roose.